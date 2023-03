Friburgo-Juventus | i convocati di Massimiliano Allegri | presenti Chiesa e Di Maria

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : Il borsino in vista del Friburgo. #Bremer e #DiMaria ci saranno. #Bonucci difficile, punterà l'Inter. #Pogba out.… - GiovaAlbanese : Per #Chiesa solo un grande spavento: qualche giorno di riposo, poi tornerà a disposizione. Affaticamento per… - tuttosport : ?? 'IL -15 SARA' TOLTO' ??? La prima pagina di #TuttoSport di giovedì 9 marzo ?? Parliamo di: #Milan vittorioso con il… - OggiSportNotiz2 : #Juventus, #Allegri tira un sospiro di sollievo: #Chiesa e #DiMaria convocati per Friburgo #SCFJUV #UEL… - mari8___ : RT @junews24com: #Juventus in partenza da Caselle ?? Domani la sfida contro il #Friburgo ?? #SCFJUV -

, i convocati di Allegri PORTIERI : Szczesny, Perin, Pinsoglio. DIFENSORI : De Sciglio, Bremer, Danilo, Gatti, Rugani. CENTROCAMPISTI : Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot,...Juve in piena emergenza per la trasferta di, in cui c'è in palio il passaggio ai quarti di Europa League. Allegri recupera in extremis per la panchina Chiesa e Di Maria, ma difficilmente potrà proporli per tanti minuti. A differenza ...Commenta per primo Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida dellacontro il, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dall'1 - 0 dell'andata all'Allianz Stadium firmato Angel Di Maria. Fischio d'inizio del match giovedì 16 marzo ...

Per la Juve è arrivato il momento di giocarsi le proprie carte nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo. La squadra di Allegri, reduce dalla vittoria ...Friburgo-Juventus, ufficiale i convocati di mister Allegri. La sfida contro i tedeschi sarà valida per la qualificazione ai quarti di finale. Friburgo-Juventus, una sfida che vale la qualificazione.