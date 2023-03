Friburgo-Juventus | i convocati di Allegri | tre big fuori! Domenica l’Inter

(Di mercoledì 15 marzo 2023)è in programma domani sera. Massimilianoha diramato quest’oggi la lista deiper la sfida valida per gli ottavi di ritorno di Europa League: spiccano le assenze di Bonucci, Alex Sandro e Pogba oltre all’infortunato di lungo corso Milik, IDIPortieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio. Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Gatti, Rugani. Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea, Compagnoni. Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior. Fonte:.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Per Chiesa e Di Maria recupero in extremis: col Friburgo in panchina #FriburgoJuve - GiovaAlbanese : Il borsino in vista del Friburgo. #Bremer e #DiMaria ci saranno. #Bonucci difficile, punterà l'Inter. #Pogba out.… - GiovaAlbanese : Per #Chiesa solo un grande spavento: qualche giorno di riposo, poi tornerà a disposizione. Affaticamento per… - Moixus1970 : RT @Gazzetta_it: Per Chiesa e Di Maria recupero in extremis: col Friburgo in panchina #FriburgoJuve - peppesz : RT @sportface2016: #UEL | #FriburgoJuventus, #Streich: 'Sarebbe una sorpresa se non passassero loro, noi ci proveremo' -

La Juventus vuole dare continuità di vittorie anche in Europa.Dopo il bel successo contro la Sampdoria per 4-2 in Serie A, la squadra di Allegri affronta il Friburgo nel ritorno degli ottavi di Europa ...Per la Juve è arrivato il momento di giocarsi le proprie carte nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo. La squadra di Allegri, reduce dalla vittoria ...