Friburgo-Juventus, Allegri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tutto pronto per la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della partita contro il Friburgo, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dopo l’1-0 dell’andata, la squadra di Allegri deve difendere il vantaggio in Germania contro Grifo e compagni. L’allenatore parlerà in conferenza alle 19:15 in Germania dopo la rifinitura e la partenza. Potrete seguire le parole del tecnico in diretta esclusiva sul canale tematico streaming bianconero Juventus TV, oltre che sulla piattaforma di Dazn. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tutto pronto per ladi Massimilianoalla vigilia della partita contro il, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dopo l’1-0 dell’an, la squadra dideve difendere il vantaggio in Germania contro Grifo e compagni. L’allenatore parlerà inalle 19:15 in Germania dopo la rifinitura e la partenza. Potrete seguire le parole del tecnico in diretta esclusiva sul canale tematicobianconeroTV, oltre che sulla piattaforma di Dazn. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : Il borsino in vista del Friburgo. #Bremer e #DiMaria ci saranno. #Bonucci difficile, punterà l'Inter. #Pogba out.… - Gazzetta_it : Seduta individuale: Chiesa verso il forfeit col Friburgo. Emergenza anche in difesa - GiovaAlbanese : Per #Chiesa solo un grande spavento: qualche giorno di riposo, poi tornerà a disposizione. Affaticamento per… - Fprime86 : RT @MatthijsPog: ?? Domani la Juve si allena alle 12, primi minuti come sempre live su Juventus Tv. Dopodichè partenza per Friburgo, dove al… - Fprime86 : RT @forumJuventus: #FriburgoJuve, domani ore 18,45. GdS: 'Chiesa e Di Maria in dubbio. Fede sul filo, per il Fideo emersi nuovi dubbi. Da… -