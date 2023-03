Friburgo-Juventus, Allegri: “Dobbiamo avere la convinzione di passare. Di Maria? Rischia di perdersi per 40 giorni” (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Juventus di Massimiliano Allegri mette nel mirino la sfida contro il Friburgo, valida per gli ottavi di finale di ritorno di UEFA Europa League. Forti della vittoria per 1-0 dell’andata (rivivi QUI la cronaca), ottenuta grazie al gol di Di Maria, i bianconeri avranno a disposizione due risultati su tre per approdare ai quarti ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ladi Massimilianomette nel mirino la sfida contro il, valida per gli ottavi di finale di ritorno di UEFA Europa League. Forti della vittoria per 1-0 dell’andata (rivivi QUI la cronaca), ottenuta grazie al gol di Di, i bianconeri avranno a disposizione due risultati su tre per approdare ai quarti ... TAG24.

