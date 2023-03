Friburgo-Juventus, Allegri: “Di Maria e Chiesa disponibili a gara in corso, idea De Sciglio nei tre difensori” (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Affrontiamo questa gara con la convinzione di passare il turno. Partita complicata, loro in casa sono un’altra squadra. Non è facile andare avanti, l’Europa League è una competizione difficile con squadre importanti. Bisogna fare un passettino alla volta“. Così Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League 2022/2023 contro il Friburgo. “Di Maria stamattina ha fatto lavoro differenziato. Sta meglio, ma è molto difficile vederlo titolare. Chiesa ha fatto un buon allenamento e sarà a disposizione, ma sempre dalla panchina. Vlahovic? Sta bene, domenica ha fatto bene. Tornerà a fare gol presto, sono momenti. Gli attaccanti si notano di più perché non segnano rispetto ai centrocampisti – ha aggiunto il tecnico bianconero, per poi toccare altri temi in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Affrontiamo questacon la convinzione di passare il turno. Partita complicata, loro in casa sono un’altra squadra. Non è facile andare avanti, l’Europa League è una competizione difficile con squadre importanti. Bisogna fare un passettino alla volta“. Così Massimilianoai microfoni di Sky Sport alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League 2022/2023 contro il. “Distamattina ha fatto lavoro differenziato. Sta meglio, ma è molto difficile vederlo titolare.ha fatto un buon allenamento e sarà a disposizione, ma sempre dalla panchina. Vlahovic? Sta bene, domenica ha fatto bene. Tornerà a fare gol presto, sono momenti. Gli attaccanti si notano di più perché non segnano rispetto ai centrocampisti – ha aggiunto il tecnico bianconero, per poi toccare altri temi in ...

