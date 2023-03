Friburgo, Gregoritsch: «Abbiamo perso solo 1-0, abbiamo speranze» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole di Gregoritsch in conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno di Europa League tra Friburgo e Juve Michael Gregoritsch, attaccante del Friburgo, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di ritorno contro la Juventus in Europa League. Di seguito le sue parole. COME SI SENTE E POSSIBILITA’ DI PASSARE – «Sono contento, non vedo l’ora di scendere in campo domani. Le possibilità di passare? abbiamo perso solo 1-0, la Juve è favorita ma abbiamo speranze e io non vedo l’ora di giocarmela domani». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole diin conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno di Europa League trae Juve Michael, attaccante del, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di ritorno contro la Juventus in Europa League. Di seguito le sue parole. COME SI SENTE E POSSIBILITA’ DI PASSARE – «Sono contento, non vedo l’ora di scendere in campo domani. Le possibilità di passare?1-0, la Juve è favorita mae io non vedo l’ora di giocarmela domani». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

