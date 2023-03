Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Che bello l’effetto #Schlein nei #sondaggi: cresce il #Pd ma vampirizza gli altri partiti di #opposizione. I parti… - globalistIT : - Vincenz12528649 : RT @DaniGenna: #dimartedi ospite la moglie di Fratoianni, deputata #ottoemezzo ospite la moglie di Franceschini, deputata. Così senza pole… - DaniGenna : #dimartedi ospite la moglie di Fratoianni, deputata #ottoemezzo ospite la moglie di Franceschini, deputata. Così s… - Restani_Claudio : @ultimora_pol Come fa ad esserci anche un solo 1% di cattolici che vota Fratoianni? -

Eppure dovrebbe essere chiaro che non esiste alternativa alla destra - conclude- senza giustizia sociale; e non esiste giustizia sociale senza aumentare il contributo dei più ricchi per ...Eppure dovrebbe essere chiaro che non esiste alternativa alla destra - conclude- senza giustizia sociale; e non esiste giustizia sociale senza aumentare il contributo dei più ricchi per ...... al cospetto di Voi, ed al cospetto di tutto il governo italiano, che assumo (io!) la ... Nicoladi Sinistra italiana si appella alla Meloni via Twitter: "Lo faccia accompagnare alla ...

Fratoianni, solo in Italia la patrimoniale è un tabù - Politica Agenzia ANSA

E quindi non si pronuncia e non se ne parla". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Mentre proprio persino negli Usa, ..."Il presidente Usa Biden ha annunciato una tassa del 25% sui redditi dei miliardari per finanziare la riforma sanitaria e un lieve aumento del prelievo sui redditi superiori ai 400mila dollari annui.