Fratelli Bianchi, ancora a processo per maltrattamento e uccisione animali (Di mercoledì 15 marzo 2023) ancora guai per i Bianchi, e sempre per reati che hanno a che fare con la violenza: Marco Bianchi, già in carcere con l’accusa di aver ucciso il 21enne Willy Monteiro Duarte, e suo fratello, Gabriele sono stati denunciati dall’Enpa e citati in giudizio dalla procura di Velletri. Il motivo? maltrattamento e uccisione animali. Omicidio Willy, i Fratelli Bianchi chiedono l’assoluzione: “Testimoni ubriachi e non attendibili” Fratelli Bianchi ancora nei guai per maltrattamento animali Dovranno, dunque, presentarsi davanti al giudice in data 13 giugno prossimo, per rispondere di maltrattamento e uccisione di animali. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023)guai per i, e sempre per reati che hanno a che fare con la violenza: Marco, già in carcere con l’accusa di aver ucciso il 21enne Willy Monteiro Duarte, e suo fratello, Gabriele sono stati denunciati dall’Enpa e citati in giudizio dalla procura di Velletri. Il motivo?. Omicidio Willy, ichiedono l’assoluzione: “Testimoni ubriachi e non attendibili”nei guai perDovranno, dunque, presentarsi davanti al giudice in data 13 giugno prossimo, per rispondere didi. I ...

