Francesco Facchinetti: “Mia moglie è più ricca di me, suo padre ha un’isola. Ma lei non tira fuori un centesimo” (Di mercoledì 15 marzo 2023) In casa Facchinetti-Faissol non ci sono problemi economici, questo è sicuro. Lo rende noto lo stesso Francesco rispondendo ai suoi followers sui social. Rispondendo ad alcune domande fatte dai suoi followers, il figlio di Roby Facchinetti, che non ha mai nascosto la sua condizione di privilegiato da un punto di vista economico, ha confessato che tra lui e la moglie, Wilma è decisamente molto più ricca: “Signore e signori, mia moglie è più ricca di me, ma di gran lunga. Il papà di mia moglie, prima di tutto ha un isola, secondo è considerato il più grande odontoiatra al mondo e per di più ha inventato delle cose. Mia moglie è molto più ricca di me, ma siccome è libanese, in Libano le donne devono essere trattate come ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023) In casa-Faissol non ci sono problemi economici, questo è sicuro. Lo rende noto lo stessorispondendo ai suoi followers sui social. Rispondendo ad alcune domande fatte dai suoi followers, il figlio di Roby, che non ha mai nascosto la sua condizione di privilegiato da un punto di vista economico, ha confessato che tra lui e la, Wilma è decisamente molto più: “Signore e signori, miaè piùdi me, ma di gran lunga. Il papà di mia, prima di tutto ha un isola, secondo è considerato il più grande odontoiatra al mondo e per di più ha inventato delle cose. Miaè molto piùdi me, ma siccome è libanese, in Libano le donne devono essere trattate come ...

