Francesco Chiofalo in profonda crisi con Drusilla Gucci: "Non si fida di me anche se le ho ripetuto che…" Poche ore fa Francesco Chiofalo ha confermato la crisi con Drusilla Gucci. L'ex protagonista di Temptation Island ha ammesso quanto sia vociferava da qualche settimana: le cose con l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi non vanno più bene da mesi ed è stata proprio la Gucci ha chiedere una pausa di riflessione. I due non si sentono più e si sono anche tolti il follower su Instagram. Attraverso alcune storie su Instagram, Francesco Chiofalo ha voluto fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale: Sono sempre di più i messaggi che mi arrivano inerenti a Drusilla, come mai non si vede più nelle storie, non ci vedete insieme, non ci vediamo più praticamente. Ormai da mesi ci vediamo poco e niente. Mi sembra corretto, non ...

