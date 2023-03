Francesca Pascale | Vladimir Luxuria senza freni | “Per Berlusconi lei è…”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Nel corso di una recente intervista, l’opinionista televisiva ed ex deputataha parlatomezzi termini del suo rapporto cone della relazione tra quest’ultima e Silvio, nel corso di una recente intervista per “Nuovo”, ha parlatomezzi termini del suo rapporto con. L’opinionista, famosa per aver vinto “L’isola dei famosi” 15 anni fa, ha una carriera politica alle sue spalle. Al settimanale ha rivelato alcuni retroscena sul suo incontro con l’ex compagna di Silvio(attualmente moglie della cantante Paola Turci) e sulla loro rottura....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... narifrancy84 : @francescafagnan pensavo: sarei curiosa di vederti spulciare quell'agenda rossa e sentire le tue domande (ma soprat… - DiegoMagi3 : @ricpuglisi Questa penso che sia ancora qui: - FonteUfficiale : RT @fonteufficialeg: Paola Turci ha raccontato a 'Stasera C'è Cattelan' com'è iniziata la storia con Francesca Pascale - fonteufficialeg : Paola Turci ha raccontato a 'Stasera C'è Cattelan' com'è iniziata la storia con Francesca Pascale - omarsivori : Turci-Pascale, amore a prima vista?'Mentre cantavo è andata via la luce' -

Paola Turci si racconta, dal primo incontro conal matrimonio: "La vidi e saltò la luce" Quanto alle ragioni del suo silenzio, l'ex direttrice de L'Unità spiega di voler " evitare ...Il format è ideato e condotto daFagnani, e scritto da Fabio Pastrello, Antonioe Gabriele Paglino, per la regia di Duccio Forzano. Per chi non potrà seguire la puntata in onda in ...... e al deputato Andrea De Maria e al sindaco di Ravenna (e presidente dell'Upi) Michele De. ... Andrea Gaddari , Elisabetta Gualmini , Cecilia Guerra , Marwa Mahmou d,Marchetti , ...

Paola Turci rivela come ha conosciuto la moglie Francesca Pascale: il racconto in tv Today.it

Si è spento nella giornata di ieri Gianni Iodice, stimato e noto oncologo, nonché direttore della struttura di terapia adiuvante ...La nuova inchiesta nel vivo: analisi su 1o reperti prelevati dai luoghi delle espolosioni. Saranno comparati al dna degli 11 indagati. Le due donne ferite, che hanno fatto riaprire in caso, all'incide ...