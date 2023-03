Fra le accuse a vario titolo, estorsione nei confronti di un albergatore del tarantino: cinque arresti Carabinieri (Di mercoledì 15 marzo 2023) Di seguito la comunicazione dei Carabinieri: I Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto, con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Modugno, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 5 persone. Nel corso delle indagini i Carabinieri del Nucleo Investigativo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Taranto, hanno acquisito gravi indizi di reato a carico dei suddetti, presunti responsabili, a vario titolo, di estorsione, rapina aggravata e lesioni personali nei confronti di un albergatore del litorale jonico. L'articolo Fra le accuse a vario titolo, ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 15 marzo 2023) Di seguito la comunicazione dei: Idel Comando Provinciale di Taranto, con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Modugno, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto su richiesta della locale Procura della Repubblica, neidi 5 persone. Nel corso delle indagini idel Nucleo Investigativo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Taranto, hanno acquisito gravi indizi di reato a carico dei suddetti, presunti responsabili, a, di, rapina aggravata e lesioni personali neidi undel litorale jonico. L'articolo Fra le, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fra_Di_Dato : RT @ValerioMinnella: 'Gli Stati Uniti sono e continueranno a essere la più grande democrazia del mondo' (cit. @lorepregliasco). 21 anni se… - AndreaMaggio76 : <<Fra colleghe donne c'è più competizione, più invidia, più cattiveria che tra uomini e infatti ho sempre preferito… - AndyCage69 : @SimoneAlliva @kiara86769608 (2/2) L'assenza colpevole del governo, e meno male che Mattarella c'è; la morte in mar… - IlModeratoreWeb : Tensione a Palermo fra i sindacati e il sindaco Lagalla, no ad accuse generiche - - IlModeratoreWeb : Tensione a Palermo fra i sindacati e il sindaco Lagalla, no ad accuse generiche - -