Fourneau di Roma designato per Ascoli-Venezia

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Francescodella sezione di1 è l’Arbitroper dirigere, match valido per la 30^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 18 marzo, alle ore 14:00, al Del Duca diPiceno. Gli Assistenti sono Vittorio Di Gioia di Nola e Claudio Barone di. Quarto Ufficiale Simone Taricone di Perugia, al VAR Lorenzo Maggioni di Lecco, AVAR Gianluca Sechi di Sassari. Fonte articolo e foto: www.calcio1898.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

- SERIE B - 30GIORNATA - 18/03 - ORE 14 Palermo - Modena (17/03, ore 20.30) arbitro: Minelli di Varese Ascoli - Venezia arbitro:diBrescia - Genoa arbitro: Sozza di Seregno Cittadella -...Arbitro:di1. Reti: nel pt 26' Laurienté e 42' Frattesi; nel st 17' e 38' Dessers, 47' Bajrami. Angoli: 4 - 3 per il Sassuolo. Recupero: 2' e 6'. Ammoniti: Afena Gyan, Zortea, Benassi ...ARBITRO:di6.5. NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Zortea, Felix, Vasquez, Pickel. Angoli: 4 - 3 per il Sassuolo. Recupero: 2' pt, 6'st. La rete ...

Ascoli-Venezia sarà diretta da Fourneau di Roma Calcio Ascoli

SERIE B - 30^ GIORNATA - 18/03 - ORE 14 Palermo - Modena (17/03, ore 20.30) arbitro: Minelli di Varese Ascoli - Venezia arbitro: Fourneau di Roma Brescia - Genoa arbitro: Sozza di Seregno Cittadella - ...La rivoluzionaria decisone compromessa dal caso Serra Il caso Serra ha causato anche altro. Ad esempio, ha sparigliato i piani del designatore Gianluca Rocchi, che stava lavorando ad un’idea che a mol ...