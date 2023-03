Foto segreta di Sofia Goggia e Giletti insieme: “Lui è cotto di lei” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Spuntano nuove indiscrezioni sulla love story tra Sofia Goggia e Massimo Giletti. I diretti interessati, almeno fino ad oggi, non hanno né confermato né smentito i gossip sul loro conto ma è stato il famoso giornalista, indirettamente, a sganciare la bomba. Ospite di Belve su Rai Due, poco prima di cominciare l’intervista con Francesca Fagnani, ha confidato: “Pensavo a Sofia Goggia che una sera faceva la tua imitazione in un modo pazzesco…”. La Fagnani ha prontamente indagato: “Allora adesso la invitiamo qui in studio Sofia”. Poi ha insistito con Massimo chiedendogli se nel suo cuore c’è in questo periodo una persona. “Sì, esiste”, ha confermato lui. Francesca ha così provato l’affondo finale, domandando al suo ospite se ama la montagna: un chiaro riferimento alla campionessa di sci. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Spuntano nuove indiscrezioni sulla love story trae Massimo. I diretti interessati, almeno fino ad oggi, non hanno né confermato né smentito i gossip sul loro conto ma è stato il famoso giornalista, indirettamente, a sganciare la bomba. Ospite di Belve su Rai Due, poco prima di cominciare l’intervista con Francesca Fagnani, ha confidato: “Pensavo ache una sera faceva la tua imitazione in un modo pazzesco…”. La Fagnani ha prontamente indagato: “Allora adesso la invitiamo qui in studio”. Poi ha insistito con Massimo chiedendogli se nel suo cuore c’è in questo periodo una persona. “Sì, esiste”, ha confermato lui. Francesca ha così provato l’affondo finale, domandando al suo ospite se ama la montagna: un chiaro riferimento alla campionessa di sci. ...

