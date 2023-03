FOTO – Porto-Inter | D’Ambrosio | «Top 8 d’Europa per noi | voi e…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Daniloha parlato della qualificazione ai quarti di finale di Champions League dopo, ritorno degli ottavi giocato ieri sera. MIGLIORI 8– Queste le parole e lacondivise su Instagram da Danilodopo, ritorno degli ottavi di finale di Champions League pareggiato per 0-0 ieri sera. “I migliori 8! Per noi..per voi ! Per l’“. Danilo– InstagramFonte: Instagram Danilo-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il ...