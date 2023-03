FOTO – Champions League, Calhanoglu esulta: «Dai Inter dai!» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Hakan Calhanoglu ha esultato dopo il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League dopo il pareggio tra il Porto e la “sua” Inter. POST – A seguire messaggio e FOTO condivisi da Hakan Calhanoglu su Instagram dopo il Porto e l’Inter che ha consentito alla squadra nerazzurra di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. “DAIIIII Inter DAAAIII @Inter“. Hakan Calhanoglu – InstagramFonte: Instagram Hakan Calhanoglu Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Hakanhato dopo il passaggio del turno ai quarti di finale didopo il pareggio tra il Porto e la “sua”. POST – A seguire messaggio econdivisi da Hakansu Instagram dopo il Porto e l’che ha consentito alla squadra nerazzurra di qualificarsi ai quarti di finale di. “DAIIIIIDAAAIII @“. Hakan– InstagramFonte: Instagram Hakan-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

