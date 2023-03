FOTO – Asllani esulta: «Inter tra le migliori otto in Europa!» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Kristjan Asllani è felice per il traguardo raggiunto dall’Inter in Champions League. Il centrocampista esulta con un post pubblicato attraverso i social. GRANDE SODDISFAZIONE – Kristjan Asllani anche se fin qui non sta trovando particolarmente spazio, da vero giocatore e tifoso dell’Inter esulta dalla panchina l’enorme traguardo raggiunto con la sua squadra del cuore alla prima stagione in nerazzurro: «Noi tra le migliori otto d’Europa!». Di seguito il post pubblicato su Instagram Fonte: Pagina Instagram Inter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Kristjanè felice per il traguardo raggiunto dall’in Champions League. Il centrocampistacon un post pubblicato attraverso i social. GRANDE SODDISFAZIONE – Kristjananche se fin qui non sta trovando particolarmente spazio, da vero giocatore e tifoso dell’dalla panchina l’enorme traguardo raggiunto con la sua squadra del cuore alla prima stagione in nerazzurro: «Noi tra led’». Di seguito il post pubblicato su Instagram Fonte: Pagina Instagram-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : FOTO - Asllani esulta: «Inter tra le migliori otto in Europa!» - - RealDealDevil : (4) e finalmente, anni dopo aver visto quello spot ed essere venuto a conoscenza di giocatrici come Martens, Kerr,… - Matteointer7 : @BuzzSid @michatredici197 @pap1pap Stai parlando di mettere asllani al posto di gosens, asllani non ha mai giocato… -