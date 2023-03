Forza Italia vuole estendere la tutela dell’insindacabilità dei parlamentari (Di mercoledì 15 marzo 2023) Allargare le maglie dell’insindacabilità dei parlamentari non è più un tabù. Quella che è una prerogativa costituzionale di deputati e senatori (non poter essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni) potrebbe essere usata come scudo anche fuori dalle aule parlamentari e a prescindere da qualunque collegamento con l’attività svolta nell’esercizio del mandato. Fino a considerare opinioni legittimamente espresse persino commenti e offese sui social. Allargare le maglie dell’insindacabilità dei parlamentari non è più un tabù. Lo prevede una proposta di Pittalis in Giunta alla Camera La questione è stata sollevata dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera, chiamata ad esprimersi sul caso del senatore Alessandro Morelli (nella foto), querelato in due ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Allargare le magliedeinon è più un tabù. Quella che è una prerogativa costituzionale di deputati e senatori (non poter essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni) potrebbe essere usata come scudo anche fuori dalle aulee a prescindere da qualunque collegamento con l’attività svolta nell’esercizio del mandato. Fino a considerare opinioni legittimamente espresse persino commenti e offese sui social. Allargare le magliedeinon è più un tabù. Lo prevede una proposta di Pittalis in Giunta alla Camera La questione è stata sollevata dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera, chiamata ad esprimersi sul caso del senatore Alessandro Morelli (nella foto), querelato in due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Oggi Mariastella Gelmini critica la politica dei porti chiusi. Nel 2019, quando l’attuale vicesegretaria e portavoc… - FrancescoLollo1 : La compattezza è uno dei punti di forza del Governo Meloni. Lavoriamo insieme per dare all'Italia le soluzioni migl… - fattoquotidiano : Giustizia, Forza Italia e Azione contro i media: “Milioni di italiani alla gogna, basta con la pubblicazione degli… - margheritasenn2 : RT @BalleriniPaola: #ilCODSnonsiarrende #opzionedonnanessunaesclusa @MEF_GOV Ministro Giorgetti @CalderoneMarina @GiorgiaMeloni @matteosa… - simoneprosperi : RT @DavideR46325615: Ma un bel referendum per regolamentare lo stipendio del parlamentare no è? Ovvero, pagare il parlamentare in base alle… -