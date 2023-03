Fornero, insulti paradossali su La7: la ministra delle lacrime accusa di “piagnisteo” la Meloni (video) (Di mercoledì 15 marzo 2023) Approfittando della consueta ospitata in collegamento a DiMartedì, Elsa Fornero alza il tiro delle recriminazioni fino a sfociare nell’insulto. Stavolta, peraltro, nell’arena radical chic de La7 a guida Giovanni Floris, la ex ministra delle lacrime amplia anche il bersaglio dei soggetti a cui indirizzare i suoi strali al vetriolo: e dal solito Salvini, passa anche all’attacco di Giorgia Meloni. Alla quale la prof, rivolgendosi con toni cattedratici e fare da maestrina tutt’altro che indulgente, imputa una davvero insostenibile «mancanza di leadership». L’insostenibile attacco della Fornero a Meloni e Salvini La Fornero – al secolo la ex ministra che con la sua riforma pensionistica, tra esodati e pensionabili, ha ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Approfittando della consueta ospitata in collegamento a DiMartedì, Elsaalza il tirorecriminazioni fino a sfociare nell’insulto. Stavolta, peraltro, nell’arena radical chic de La7 a guida Giovanni Floris, la examplia anche il bersaglio dei soggetti a cui indirizzare i suoi strali al vetriolo: e dal solito Salvini, passa anche all’attacco di Giorgia. Alla quale la prof, rivolgendosi con toni cattedratici e fare da maestrina tutt’altro che indulgente, imputa una davvero insostenibile «mancanza di leadership». L’insostenibile attacco dellae Salvini La– al secolo la exche con la sua riforma pensionistica, tra esodati e pensionabili, ha ...

