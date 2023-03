Formula1, Vasseur: 'Penalità per Leclerc in Arabia' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il GP in Arabia Saudita comincia con una Penalità per Charles Leclerc per la sostituzione della centralina. A confermarlo è stato il team principal Frederic Vasseur durante un incontro con i ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il GP inSaudita comincia con unaper Charlesper la sostituzione della centralina. A confermarlo è stato il team principal Fredericdurante un incontro con i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corsedimoto : FORMULA 1 - Vasseur conferma ufficialmente che Leclerc dovrà scontare una penalità in griglia nella gara in arrivo… - Formula1WM : In un momento delicato per la Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur ha espresso le sue opinioni su tutte le questioni… - codeghino10 : RT @Motorsport_IT: #F1 | Vasseur: '#Ferrari, gli uomini chiave del team non cambiano' #Formula1 | #SaudiArabianGP - Formula1WM : In un momento delicato per la Scuderia #Ferrari, tra una difficile realtà in pista e un clima pieno di speculazioni… - Formula1WM : In un momento delicato per la Scuderia #Ferrari, tra una difficile realtà in pista e un clima pieno di speculazioni… -