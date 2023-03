Formula 1, penalità per Leclerc a Gedda: perderà 10 posizioni in griglia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Piove sul bagnato in casa Ferrari che dopo il ritiro di Charles Leclerc alla prima in Formula 1, questa volta si vedrà costretta ad osservare una penalità di dieci posizioni in griglia. Il pilota monegasco è stato costretto infatti a cambiare la centralina sulla propria monoposto nel tentativo di scongiurare il rischio di restare appiedato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Piove sul bagnato in casa Ferrari che dopo il ritiro di Charlesalla prima in1, questa volta si vedrà costretta ad osservare unadi dieciin. Il pilota monegasco è stato costretto infatti a cambiare la centralina sulla propria monoposto nel tentativo di scongiurare il rischio di restare appiedato ... TAG24.

