Formazioni ufficiali Napoli-Eintracht: la scelta su Meret e Kim! (Di mercoledì 15 marzo 2023) Serata di Champions League per il Napoli: in palio la qualificazione ai quarti di finale contro l’Eintracht Francoforte che significherebbe un risultato storico. Atmosfera di festa e di passione al Diego Armando Maradona, uno stadio pieno che spingerà gli azzurri verso la qualificazione. Partita di andata vinta contro l’Eintracht Francoforte 0-2: a sbloccare il risultato Osimhen al 40esimo del primo tempo, poi il raddoppio con la splendida rete di Di Lorenzo a concludere un’azione corale partita dall’ottima intuizione di Anguissa a pescare Kvara e dal suo tacco che ha permesso un inserimento inaspettato del terzino azzurro. Napoli-Eintracht Francoforte, le Formazioni ufficiali FOTO IMAGO – Spalletti Napoli Champions League A pochi minuti ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 marzo 2023) Serata di Champions League per il: in palio la qualificazione ai quarti di finale contro l’Francoforte che significherebbe un risultato storico. Atmosfera di festa e di passione al Diego Armando Maradona, uno stadio pieno che spingerà gli azzurri verso la qualificazione. Partita di andata vinta contro l’Francoforte 0-2: a sbloccare il risultato Osimhen al 40esimo del primo tempo, poi il raddoppio con la splendida rete di Di Lorenzo a concludere un’azione corale partita dall’ottima intuizione di Anguissa a pescare Kvara e dal suo tacco che ha permesso un inserimento inaspettato del terzino azzurro.Francoforte, leFOTO IMAGO – SpallettiChampions League A pochi minuti ...

