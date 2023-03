Formazioni ufficiali Napoli-Eintracht Francoforte | le scelte dei due tecnici

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Stasera alle 21.00 andrà in scena-Eintrach, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ecco leEcco ledi, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Luciano Spalletti(3-4-2-1): Trapp; Tuta, Buta, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Lenz; Gotze, Kamada; Borré. All. Oliver Glasner L'articolo proviene da Calcio News 24.