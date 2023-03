Formazioni ufficiali Napoli-Eintracht, Champions League 2022/2023 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le Formazioni ufficiali di Napoli-Eintracht, sfida valida come ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Il popolo partenopeo sogna il grande traguardo di accedere ai quarti, cosa mai riuscita agli Azzurri: lo 0-2 dell’andata giocata in Germania è un ottimo punto di partenza, ma serve mantenere il giusto approccio per non perdere il vantaggio contro una squadra che, inevitabilmente, non avrà niente da perdere. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 15 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali Napoli-Eintracht Napoli: in attesa Eintracht: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ledi, sfida valida come ritorno degli ottavi di finale di. Il popolo partenopeo sogna il grande traguardo di accedere ai quarti, cosa mai riuscita agli Azzurri: lo 0-2 dell’andata giocata in Germania è un ottimo punto di partenza, ma serve mantenere il giusto approccio per non perdere il vantaggio contro una squadra che, inevitabilmente, non avrà niente da perdere. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 15 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TUTTOJUVE_COM : Pro Vercelli-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali del match: Cerri-Cudrig guidano l'attacco bianconero - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - PRO VERCELLI-JUVENTUS NEXT GEN - Entrambe sono fuori dalla zona playoff. Formazioni ufficiali - GazzettaMNlive : Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre in campo. Molte le novità nel Mantova rispetto a Piacenza: dal primo… - NapoliCM : ???? Napoli Eintracht formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti e Glasner ??? - BlunoteWeb : ?? Diretta: Viterbese-Taranto, le formazioni ufficiali -