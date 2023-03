Formazione: al via prima edizione di 'Aule aperte - nuove idee per la scuola' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Labitalia) - Treccani Giunti Tvp, edulia Treccani scuola e Palumbo Editore lanciano la prima edizione di 'Aule aperte – nuove idee per la scuola', una settimana di Formazione per docenti completamente gratuita, da lunedì 20 a venerdì 24 marzo 2023, in presenza presso la sede dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana a Roma (piazza della Enciclopedia Italiana 4, Sala Igea) e in streaming sui canali social e web dei tre organizzatori. L'evento vuole essere non solo un momento di condivisione di un sapere disciplinare e didattico aggiornato allo stato dell'arte internazionale ma anche un'occasione di confronto e riflessione su che cosa vuol dire oggi apprendere, educare, insegnare, con l'obiettivo di diventare un laboratorio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Labitalia) - Treccani Giunti Tvp, edulia Treccanie Palumbo Editore lanciano ladi 'per la', una settimana diper docenti completamente gratuita, da lunedì 20 a venerdì 24 marzo 2023, in presenza presso la sede dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana a Roma (piazza della Enciclopedia Italiana 4, Sala Igea) e in streaming sui canali social e web dei tre organizzatori. L'evento vuole essere non solo un momento di condivisione di un sapere disciplinare e didattico aggiornato allo stato dell'arte internazionale ma anche un'occasione di confronto e riflessione su che cosa vuol dire oggi apprendere, educare, insegnare, con l'obiettivo di diventare un laboratorio ...

