Ford Bronco - La fuoristrada è pronta per l' Europa | a breve si potrà ordinare

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 15 marzo 2023) L'attesa per l'arrivo dellainsta per finire. Infatti, l'Ovale blu ha annunciato che laamericana "sarà presto disponibile per gli ordini in selezionati mercati europei". Edizione limitata. Lasarà venduta per la prima volta nel Vecchio continente "in un numero strettamente limitato" di esemplari e sarà offerta negli allestimenti Outer Banks, adatto per qualsiasi tipologia di viaggio, e Badlands, dedicato agli amanti dell'off-road. Disponibile una solo motore: il V6 EcoBoost di 2.7 litri nella versione da 335 cavalli e 563 Nm di coppia. La trazione è integrale e si abbina a un cambio automatico a dieci rapporti, mentre grazie al Trail Control si potranno selezionare sette modalità di guida. Ogni allestimento sarà contraddistinto da dettagli e accessori ...