Fondi | Jessica Di Trocchio è la neo delegata alle Politiche Giovanili

(Di mercoledì 15 marzo 2023)– Con decreto del sindaco Beniamino Maschietto dello scorso 3 marzo, la consiglieraDiè stata nominata. Classe 1996, eletta con il simbolo di IOSI nel 2020,diè alla sua prima esperienza politica ma in questi primi due anni e mezzo di attività ha partecipato assiduamente a commissioni, Consigli, convegni e riunioni. Diplomata e da circa 8 anni impiegata nel settore del commercio, la consigliera è il più giovane membro della Pubblica Assise. “Ringrazio il Primo cittadino – è stato il commento della neonominata– per la fiducia e per l’importante incarico ricevuto. Farò tesoro di questa opportunità per crescere ...