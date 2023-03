Il caso storico che ci ha riguardato, del "non belligerante", è carico di insegnamenti ... Il Ducedalla inaspettata caduta della Francia, si affrettò in pochi giorni ad entrare in ...... ma gli Alpini a fare le Alpi!", come proclamava. Con le loro discese ardite e le ... Leon Degrelle fondamentalista cattolicosulla via della fede da Adolf Hitler. Condannato in ......sulla via della Scrofa, che ha stigmatizzato l'intervento sostenendo che il Festival non ... da un La Russa che ha un busto diin casa e da nostalgici che ricordano con affetto quel ...

Folgorato da Mussolini, lascia il manager voluto da Meloni Il Manifesto

La citazione delle parole del Duce che rivendicava la responsabilità dell'uccisione ha suscitato un'ondata di polemiche tra le opposizioni. Il capogruppo FdI Foti: "Ha lasciato Crede di aver sbagliat ...