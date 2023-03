Fiumicino, uno ‘spettro’ si aggira per le strade. L’appello per Biagio, anziano, malato e abbandonato (Di mercoledì 15 marzo 2023) Se è vero – come dichiarava Gandhi duecento anni fa – che il grado di civiltà di un popolo si misura dal modo con cui tratta gli animali – l’Italia è sicuramente, nel contesto europeo, il Paese che ha più motivi per vergognarsi. Ed è significativo che proprio nei pressi dell’aeroporto più bello e decantato al mondo, in tale prospettiva, Cristo sembra essersi fermato a Fiumicino, parafrasando stavolta Carlo Levi. Il Comune metropolitano dovrebbe avere più a cuore il decoro urbano e lo stesso benessere degli animali, invece si conferma ogni anno di più quello in cui si susseguono in una interminabile sequela gli appelli social per emergenze che ai nostri giorni risultano a dir poco anacronistiche. Per non dire surreali. E inconcepibili. La storia di Biagio, anziano e malato Come la vicenda, che mette i brividi, occorsa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Se è vero – come dichiarava Gandhi duecento anni fa – che il grado di civiltà di un popolo si misura dal modo con cui tratta gli animali – l’Italia è sicuramente, nel contesto europeo, il Paese che ha più motivi per vergognarsi. Ed è significativo che proprio nei pressi dell’aeroporto più bello e decantato al mondo, in tale prospettiva, Cristo sembra essersi fermato a, parafrasando stavolta Carlo Levi. Il Comune metropolitano dovrebbe avere più a cuore il decoro urbano e lo stesso benessere degli animali, invece si conferma ogni anno di più quello in cui si susseguono in una interminabile sequela gli appelli social per emergenze che ai nostri giorni risultano a dir poco anacronistiche. Per non dire surreali. E inconcepibili. La storia diCome la vicenda, che mette i brividi, occorsa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Fiumicino, uno ‘spettro’ si aggira per le strade. L’appello per Biagio, anziano, malato e abbandonato - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: UNO STUDIO DI UN GEOMETRA D' INTINO A FIUMICINO....TROPPO STRESS ESAURIMENTO APPOSTA SI E' BUTTATO DAL BALCONE.....NEMM… - EmanueleMagrin4 : PS: Non ho un drone né ho intenzione di acquistarne uno, ma perché sul lungomare di Fiumicino dovrebbe essere vieta… - Maurizi95425541 : FIUMICINO. Verbale per aver superato il limite di 1 (uno) km/h - Maurizi95425541 : FIUMICINO. Verbale per aver superato il limite di 1 (uno) km/h - MediterraneoToday -