Fisco, il governo incontra le parti sociali: “Riforma organica e completa” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Prosegue il confronto del governo con le parti sociali sulla Riforma del Fisco 2023: dopo il confronto di ieri con i sindacati, oggi è stato il turno dei rappresentanti di Associazioni di categoria e degli Ordini professionali. Come riportato da Palazzo Chigi in una nota, il loro parere è stato “positivo per una Riforma organica e ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Prosegue il confronto delcon lesulladel2023: dopo il confronto di ieri con i sindacati, oggi è stato il turno dei rappresentanti di Associazioni di categoria e degli Ordini professionali. Come riportato da Palazzo Chigi in una nota, il loro parere è stato “positivo per unae ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sindacati critici sulla riforma fiscale. Cgil: 'Male l'incontro con il governo sul merito e sul metodo'. Cisl: 'Pro… - fattoquotidiano : Governo #Meloni, ecco il #condono fiscale per gli evasori: depenalizzati sia le dichiarazioni fiscali infedeli sia… - c_appendino : - alzare gli stipendi - combattere la precarizzazione - ristrutturare un fisco equo - combattere l'evasione fiscale… - infoitinterno : Fisco, Da Pozzo (Confcommercio): “Bene approccio governo su delega” - fisco24_info : Cgil, al via congresso. Dai migranti al fisco, cosa ha detto Landini: (Adnkronos) - 'Morti Cutro non sono incidente… -