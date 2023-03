Fisco e chiusura agevolata liti pendenti | attivo servizio web

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Per ladelleilweb per l'invio delle domande entro il 30 giugno. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate in una nota. A partire da oggi, si spiega, ''diventa questa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il, usufruendo della misura prevista dall'ultima legge di bilancio''. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dello scorso primo febbraio, infatti, ''consentiva la presentazione della domanda via pec in attesa dell'attivazione dello specificodi trasmissione telematica, da oggi operativo''. In base alla legge di bilancio 2023, i contribuenti possono definire le ...

A partire da oggi, si spiega, ”diventa questa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della ..."A partire da oggi, diventa questa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista ...