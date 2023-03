Fisco | De Luca Consulenti lavoro | Primo passo verso semplificazione oneri e adempimenti

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (/Labitalia) - "Il provvedimento rappresenta unladifiscali, come da noi auspicato e proposto, e pone un freno all'eccessiva stratificazione della normativa tributaria, in particolare per quanto riguarda la riduzione dell'aliquota Ires in caso di nuove assunzioni e la revisione e graduale riduzione dell'Irpef, nel rispetto del principio di progressività ed equità”. Così, il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine deidel, Rosario De, in occasione dell'incontro di oggi degli ordini professionali con il governo sulla bozza del disegno di legge delega sulla riforma fiscale. "Tra le altre disposizioni normative inserite nella delega sono ...

Fisco, De Luca (Consulenti lavoro): "Primo passo verso ... Adnkronos

“Tutti gli interventi di modifica al sistema fiscale che rendono più efficiente la struttura dei tributi e agevolano il rapporto tra fisco e contribuenti possono essere un volano anche per la crescita ..."Il governo ha fatto trapelare le bozze di una riforma fiscale che invece va discussa e approfondita in Parlamento, dopo un confronto con le forze sociali. Non sono accettabili forzature su un provved ...