Fisco, a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e parti sociali: "Riforma organica e completa"

Prosegue il confronto del governo con le parti sociali sulla Riforma del Fisco 2023: dopo il dialogo di ieri con i sindacati, oggi è stato il turno dei rappresentanti di Associazioni di categoria e degli Ordini professionali. Come riportato da Palazzo Chigi in una nota, il loro parere è stato "positivo per una Riforma organica e completa".

