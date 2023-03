**First Republic: S&P taglia rating a spazzatura, tensioni a Wall Street** (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - Riesplodono le tensioni nel sistema bancario statunitense dopo il forte taglio - ben quattro livelli - nel rating della First Republic Bank, deciso dall'agenzia S&P. Il giudizio sulla banca scende così da A- a BB+, finendo nella categoria 'spazzatura' - o meglio 'speculativo' - dal momento che l'agenzia ritiene "che il rischio di deflussi di depositi presso la First Republic Bank sia elevato nonostante le azioni delle autorità di regolamentazione bancaria federali e sebbene la banca stia aumentando attivamente la sua disponibilità di prestiti per mitigare il rischio associato ai fallimenti bancari dell'ultima settimana". S&P - che peraltro pone il CreditWatch su posizioni 'negative', ipotizzando nuovi tagli al rating - spiega che "l'aumento dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - Riesplodono lenel sistema bancario statunitense dopo il forte taglio - ben quattro livelli - neldella FirstBank, deciso dall'agenzia S&P. Il giudizio sulla banca scende così da A- a BB+, finendo nella categoria '' - o meglio 'speculativo' - dal momento che l'agenzia ritiene "che il rischio di deflussi di depositi presso la FirstBank sia elevato nonostante le azioni delle autorità di regolamentazione bancaria federali e sebbene la banca stia aumentando attivamente la sua disponibilità di prestiti per mitigare il rischio associato ai fallimenti bancari dell'ultima settimana". S&P - che peraltro pone il CreditWatch su posizioni 'negative', ipotizzando nuovi tagli al- spiega che "l'aumento dei ...

