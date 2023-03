Firenze, la Cassazione conferma la condanna al carabiniere che stuprò due turiste americane (Di mercoledì 15 marzo 2023) confermata dalla Cassazione la condanna per l’ex carabiniere Pietro Costa, che dovrà scontare cinque anni di reclusione per il reato di violenza sessuale ai danni di due ragazze americane: il fatto risale al novembre 2017 a Firenze. Cinque anni e mezzo per l’ex collega Marco Camuffo, anch’egli coinvolto nella stessa vicenda. confermata dunque la sentenza ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023)ta dallalaper l’exPietro Costa, che dovrà scontare cinque anni di reclusione per il reato di violenza sessuale ai danni di due ragazze: il fatto risale al novembre 2017 a. Cinque anni e mezzo per l’ex collega Marco Camuffo, anch’egli coinvolto nella stessa vicenda.ta dunque la sentenza ... TAG24.

