Firenze | banca clandestina per trasferire fondi in Cina 2 arresti e 11 indagati

(Di mercoledì 15 marzo 2023) L'accusa è associazione a delinquere, esercizio abusivo dell'attività finanziaria eria e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Per questo il gip del tribunale diha firmato l'ordinanza per la misura cautelare della custodia in carcere per due cittadini di origine cinese. Altre 11 persone, sempre di origini cinesi, sono indagate L'articolo proviene daPost.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiToscana : Le indagini della @GDF hanno portato alla scoperta di un giro di milioni di euro tra #Firenze #Prato e la #Cina… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Una banca clandestina cinese avrebbe offerto servizi occulti di trasferimento di denaro dietro pagamento del 2,5% dell’im… - formichenews : Una banca clandestina cinese avrebbe offerto servizi occulti di trasferimento di denaro dietro pagamento del 2,5% d… - CorriereToscano : Operazione Guardia di Finanza. Esercizio abusivo attività finanziaria. Clientela cinese. Tredici indagati - e_violati : Firenze, scoperta una banca clandestina per clienti cinesi: 2 arresti e 13 indagati. Sequestrato un milione di euro… -

'Nel complimentarci con la Guardia di Finanza per la brillante operazione che ha portato all'individuazione di unaillegale cinese ae Prato, non possiamo che rilevare come tale fatto, testimoni ulteriormente la presenza della criminalità organizzata nella nostra Regione - affermano Elena Meini e ...Unaclandestina che aveva sede in un negozio die in una filiale Prato riservata a clienti cinesi per trasferire denaro in Cina , dietro pagamento di una commissione . È un'associazione a ......30 Fortitudo Bologna - Ferrara VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 18:30- Novara 2 - 3 CALCIO - ...00 Monaco - Panathinaikos 84 - 70 BASKET - EUROCUP 18:30 CS Universitatea U -Transilvania Cluj -...

Firenze, dietro il negozio di elettronica c'è una banca clandestina per trasferire soldi in Cina Virgilio

FIRENZE — “Nel complimentarci con la Guardia di Finanza per la brillante operazione che ha portato all’individuazione di una banca illegale cinese a Firenze e Prato, non possiamo che rilevare come ...Secondo le indagini svolte dalla Guardia di Finanza, la Banca clandestina aveva sede a Firenze, in un esercizio commerciale, con filiale secondaria a Prato: il servizio specializzato consisteva ...