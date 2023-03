Fiorentina, Terracciano in dubbio. Col Sivasspor tocca di nuovo a Sirigu? (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Nazione in edicola stamani fa il punto sulle probabili scelte di formazione per cui opterà Vincenzo Italiano in vista del match di... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Nazione in edicola stamani fa il punto sulle probabili scelte di formazione per cui opterà Vincenzo Italiano in vista del match di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... violanews : ??Le probabili formazioni di #SivassporFiorentina #UECL ?? - fiorentina_it : Verso #Sivasspor- #Fiorentina, i convocati di Italiano per la gara di #ConferenceLeague: out #Sottil per una botta.… - fiorentina_it : #Terracciano migliora. Oggi il portiere della #Fiorentina al lavoro sul campo. Ok per la gara di giovedì contro il… - fiorentina_it : Due dubbi per #Italiano verso la sfida di ritorno in Turchia: può trovare ancora spazio #Sirigu, il più esperto in… - LucaRovisoINTER : RT @Flavio_Ognissan: #Gollini disse a #Italiano: 'Non posso fare mica il secondo a Terracciano, l'ho fatto a Lloris'. Tra il primo e il sec… -