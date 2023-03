Fiorentina, Saponara: «La partita di Verona è stata la svolta per noi» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole di Riccardo Saponara in vista della sfida della Fiorentina con il Sivasspor: «Dobbiamo segnare, tenere aperto il risultato sarebbe un rischio» Riccardo Saponara ha parlato a Sky Sport in vista del match di domani della Fiorentina contro il Sivasspor con l’obiettivo di arrivare ai quarti di Conference League. Di seguito le sue parole. SIVASSPOR – «É una squadra che in casa vorrà far vedere le proprie qualità, la partita è ancora aperta. Sarà una sfida complicata, dovremo essere lucidi nel gestire la palla perché sarà una gara simile all’andata anche se ci sarà dalla loro il fattore campo. Dobbiamo segnare, tenere aperto il risultato sarebbe un rischio». ARRIVARE IN FONDO ALLA COPPA ITALIA – «Abbiamo dimostrato col Milan di poter vincere partite importanti, ci saranno tante insidie ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole di Riccardoin vista della sfida dellacon il Sivasspor: «Dobbiamo segnare, tenere aperto il risultato sarebbe un rischio» Riccardoha parlato a Sky Sport in vista del match di domani dellacontro il Sivasspor con l’obiettivo di arrivare ai quarti di Conference League. Di seguito le sue parole. SIVASSPOR – «É una squadra che in casa vorrà far vedere le proprie qualità, laè ancora aperta. Sarà una sfida complicata, dovremo essere lucidi nel gestire la palla perché sarà una gara simile all’andata anche se ci sarà dalla loro il fattore campo. Dobbiamo segnare, tenere aperto il risultato sarebbe un rischio». ARRIVARE IN FONDO ALLA COPPA ITALIA – «Abbiamo dimostrato col Milan di poter vincere partite importanti, ci saranno tante insidie ...

