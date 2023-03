Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : Fiorentina, Italiano: 'Daremo battaglia, vogliamo andare avanti. A sinistra gioca Ranieri' - fiorentina_it : Il tecnico viola ha parlato alla vigilia della sfida di #ConferenceLeague contro il @Sivasspor - sportli26181512 : #Fiorentina, #Italiano: 'Squadra carica e serena. Biraghi out? Vi dico chi gioca': Il tecnico: 'Terracciano? Sembra… - LeBombeDiVlad : ???? #Fiorentina, #Italiano presenta la sfida al #Sivasspor ?? Le sue parole #LBDV #LeBombeDiVlad #News - sportmediaset : Italiano: 'Tanta voglia di gioire e andare avanti in Conference' #fiorentina #italiano #conferenceleague -

L'allenatore viola presenta la gara contro il Sivasspor. Non svela il portiere, anche se Terracciano è recuperato- Sivasspor 1 (ore 21) Incontro valevole per il ritorno degli ottavi di finale di ... La squadra disi era classificata seconda nel Girone A alle spalle del Basaksehir, che aveva ...Commenta per primo Vincenzoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League fra Sivasspor e. Le sue parole riprese da Violanews : 'Con queste aspettative è normale che diventi ...

Fiorentina, Italiano: "Domani gioca Ranieri. Sugli impegni di Jovic..." Fantacalcio ®

Firenze, 15 marzo 2023 - Vigilia di Conference League per la Fiorentina, che a Sivas si gioca l'approdo ... Queste le parole di Vincenzo Italiano, intervenuto in conferenza stampa. "C'è grande voglia ...Questa partita è molto importante, abbiamo tanta voglia di andare avanti e di gioire''. Così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, a Sivas (Turchia), dove i Viola domani, alle 18.45 italiane, ...