Fine inverno, chioma spenta e secca? Come prendersene cura, a casa e in salone (Di mercoledì 15 marzo 2023) A inverno quasi concluso, i capelli possono apparire secchi, spenti, piatti: colpa del freddo, dello smog, dello sfregamento con i tessuti, a cui è tempo di rimediare. «In vista della primavera, meglio iniziare a pensare alla salute della chioma. Obiettivi? Nutrire, idratare i fusti e fortificare le radici per evitare cadute fuori stagione» spiega Vincenzo Panico, Direttore Artistico Care & Styling Wella Company.

