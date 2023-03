Finali di Coppa del Mondo, Sofia Goggia chiude l’ultima discesa al secondo posto (Di mercoledì 15 marzo 2023) l’ultima discesa libera della stagione di Sofia Goggia si chiude al secondo posto. A Soldeu, sulle montagne di Andorra, la bergamasca saluta la stagione di specialità con la medaglia d’argento e la quarta Coppa messa in tasca già da ormai due settimane. L’unica a stare davanti alla trentenne è la slovena Ika Stuhec, seconda nella graduatoria assoluta di discesa e protagonista di una prova sostanzialmente perfetta: ha dato 81 centesimi a Gut-Behrami, la quale aveva soffiato il primo posto a Federica Brignone. Sofia è scesa con il pettorale 14, con qualche minuto extra di ritardo a causa della caduta (senza conseguenze) dell’austriaca Ortlieb. Non è mai riuscita ad avvicinarsi al tempo della sua ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 marzo 2023)libera della stagione disial. A Soldeu, sulle montagne di Andorra, la bergamasca saluta la stagione di specialità con la medaglia d’argento e la quartamessa in tasca già da ormai due settimane. L’unica a stare davanti alla trentenne è la slovena Ika Stuhec, seconda nella graduatoria assoluta die protagonista di una prova sostanzialmente perfetta: ha dato 81 centesimi a Gut-Behrami, la quale aveva soffiato il primoa Federica Brignone.è scesa con il pettorale 14, con qualche minuto extra di ritardo a causa della caduta (senza conseguenze) dell’austriaca Ortlieb. Non è mai riuscita ad avvicinarsi al tempo della sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GINA32451015 : RT @RaiNews: Coppa del mondo di #sci alpino, le finali di Soldeu, in Andorra: Sofia #Goggia seconda alle spalle della slovena Stuhec (guard… - RaiSport : Coppa del mondo di #sci alpino, le finali di Soldeu, in Andorra: Sofia #Goggia seconda alle spalle della slovena St… - RaiNews : Coppa del mondo di #sci alpino, le finali di Soldeu, in Andorra: Sofia #Goggia seconda alle spalle della slovena St… - Decet_Sperare : RT @RaiDue: ? È tempo di finali nello sci alpino di Coppa del Mondo che premia i suoi vincitori a Soldeu, sui Pirenei del Principato di And… - Fisipofficial : Para-alpine ski, finali di Coppa del Mondo: l'azzurra Chiara Mazzel vince a Cortina d'Ampezzo il gigante fra le Vision Impaired -