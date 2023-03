Figli di genitori omosessuali, l’Italia chiude all’Europa: “No al riconoscimento” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Bocciata la bozza di regolamento Ue sulla genitorialità Lgbt. “Rischio maternità surrogata”. Milano, stop alla trascrizione dei certificati di nascita. Sala: “Un passo indietro enorme”. La commissione Politiche europee del Senato boccia la proposta di regolamento Ue per il riconoscimento dei diritti dei Figli anche di coppie gay e l’adozione di un certificato europeo di filiazione. La risoluzione della maggioranza – contraria alla proposta di regolamento e presentata dal relatore, Giulio Terzi di FdI – è passata con 11 voti favorevoli e 7 contrari. Compatte sul no tutte le opposizioni. ‘Il parere della maggioranza mette l’Italia accanto a Polonia e Ungheria restringendo l’ambito dei dirittì, afferma il Pd. A Milano, il sindaco Sala ferma le registrazioni dei Figli delle coppie ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 15 marzo 2023) Bocciata la bozza di regolamento Ue sullaalità Lgbt. “Rischio maternità surrogata”. Milano, stop alla trascrizione dei certificati di nascita. Sala: “Un passo indietro enorme”. La commissione Politiche europee del Senato boccia la proposta di regolamento Ue per ildei diritti deianche di coppie gay e l’adozione di un certificato europeo di filiazione. La risoluzione della maggioranza – contraria alla proposta di regolamento e presentata dal relatore, Giulio Terzi di FdI – è passata con 11 voti favorevoli e 7 contrari. Compatte sul no tutte le opposizioni. ‘Il parere della maggioranza metteaccanto a Polonia e Ungheria restringendo l’ambito dei dirittì, afferma il Pd. A Milano, il sindaco Sala ferma le registrazioni deidelle coppie ...

