Figli di coppie omosessuali L' Italia chiude all' Europa ' No al riconoscimento' Ira Pd | deriva ideologica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Il Senato ha appena bocciato il Regolamento UE che chiede il riconoscimento dei diritti dei figli anche delle coppi… - CarloVerdelli : Bloccare registrazione all’anagrafe dei figli di coppie Lgbt: ordine del prefetto Saccone al sindaco di Milano. E s… - pdnetwork : Il prefetto di Milano, su indicazioni del ministro #Piantedosi, ha chiesto a @BeppeSala di interrompere il riconosc… - magdamutti : RT @CarloVerdelli: Bloccare registrazione all’anagrafe dei figli di coppie Lgbt: ordine del prefetto Saccone al sindaco di Milano. E se Bep… - marcelloseva : RT @itinagli: In senato la destra boccia la proposta Ue sui figli delle coppie gay, nei comuni arriva il divieto per le registrazioni. Sui… -

Bocciata la bozza di regolamento Ue sulla genitorialità Lgbt. 'Rischio maternità surrogata'. Milano, stop alla trascrizione dei certificati di nascita. Sala: 'Un passo indietro ...... tramite una circolare della prefettura, ha costretto Palazzo Marino a bloccare le trascrizioni all'anagrafe deidi due mamme e due papà . Il sindaco Sala lo aveva già detto lunedì durante un ...Si dice che fare isia una cosa naturale, ma andrebbe raccontato che non si è un'eccezione se ... Cos'è la procreazione medicalmente assistita La scelta di 65.000, la procreazione ...

