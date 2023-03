Figli di coppie omogenitoriali, la procura di Milano ha impugnato 4 iscrizioni. Sala: “Escalation”. Il Pd aderirà alla manifestazione (Di mercoledì 15 marzo 2023) La procura di Milano, dopo la sentenza della Cassazione del 30 dicembre, ha impugnato quattro iscrizioni il 20 febbraio scorso. Il Tribunale di Milano, che ha recepito il verdetto e che in passato ordinava le iscrizioni, discuterà i ricorsi il prossimo 4 maggio. “Ora la cosa che mi preoccupa è che, se fino a due giorni fa, sembrava che la registrazione di Figli di due donne nati all’estero fosse salvaguardata, il prefetto mi ha detto invece che la procura ha impugnato quattro di questi casi – ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala – Io non do colpa a nessuno perché ognuno fa la sua parte ma mi sembra un’Escalation che va verso un ritorno al passato e al negare alcuni diritti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ladi, dopo la sentenza della Cassazione del 30 dicembre, haquattroil 20 febbraio scorso. Il Tribunale di, che ha recepito il verdetto e che in passato ordinava le, discuterà i ricorsi il prossimo 4 maggio. “Ora la cosa che mi preoccupa è che, se fino a due giorni fa, sembrava che la registrazione didi due donne nati all’estero fosse salvaguardata, il prefetto mi ha detto invece che lahaquattro di questi casi – ha dichiarato il sindaco di, Giuseppe– Io non do colpa a nessuno perché ognuno fa la sua parte ma mi sembra un’che va verso un ritorno al passato e al negare alcuni diritti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Il Senato ha appena bocciato il Regolamento UE che chiede il riconoscimento dei diritti dei figli anche delle coppi… - CarloVerdelli : Bloccare registrazione all’anagrafe dei figli di coppie Lgbt: ordine del prefetto Saccone al sindaco di Milano. E s… - elio_vito : D’accordo è una destra omofoba che vuole discriminare la comunità Lgbt+ e non riconoscere i diritti delle coppie ar… - Il_Satiro : @calmamaro @beltrami_fulvio @sonia172505 Tu non vuoi capire, ipocrita. Se il problema fosse stocazzo de utero in af… - meangherlino : RT @riccardomagi: Carlo, sulla GPA abbiamo posizioni diverse. Se intanto ritieni si debba tutelare l'interesse dei bambini, perché non firm… -