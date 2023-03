Figli di coppie omogenitoriali, cosa cambia e cosa si può fare dopo il blocco delle iscrizioni all’anagrafe (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il blocco richiesto dal Viminale alle iscrizione all’anagrafe e i relativi riconoscimenti per i Figli delle coppie dello stesso sesso da parte dei sindaci ha effetti immediati. Per i bambini per esempio sarà non avere accesso a servizi essenziali come scuola o salute (pensate al pediatra), che sono comunque garantiti in Italia dalla Costituzione; per il genitore non biologico l’effetto è non aver nessuno tipo di diritto, tutela e neanche responsabilità sul Figlio. I casi riguardano i bebè che nascono da coppie che fanno ricorso alla fecondazione eterologa (nel caso di coppie composte da due madri) o con la maternità surrogata (nel caso di una coppia di padri), nonostante la sentenza a sezioni Unite della Cassazione, che il 30 dicembre scorso ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilrichiesto dal Viminale alle iscrizionee i relativi riconoscimenti per idello stesso sesso da parte dei sindaci ha effetti immediati. Per i bambini per esempio sarà non avere accesso a servizi essenziali come scuola o salute (pensate al pediatra), che sono comunque garantiti in Italia dalla Costituzione; per il genitore non biologico l’effetto è non aver nessuno tipo di diritto, tutela e neanche responsabilità sulo. I casi riguardano i bebè che nascono dache fanno ricorso alla fecondazione eterologa (nel caso dicomposte da due madri) o con la maternità surrogata (nel caso di una coppia di padri), nonostante la sentenza a sezioni Unite della Cassazione, che il 30 dicembre scorso ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Il Senato ha appena bocciato il Regolamento UE che chiede il riconoscimento dei diritti dei figli anche delle coppi… - CarloVerdelli : Bloccare registrazione all’anagrafe dei figli di coppie Lgbt: ordine del prefetto Saccone al sindaco di Milano. E s… - elio_vito : D’accordo è una destra omofoba che vuole discriminare la comunità Lgbt+ e non riconoscere i diritti delle coppie ar… - SignorTrofimov : RT @fab_brink: A Milano hanno un problema con le borseggiatrici in metro, quindi il ministero dell'interno anziché affrontare il problema d… - BCarburanti : RT @Iperbole_: In Senato la maggioranza di estrema destra ha bocciato il regolamento UE sul riconoscimento dei figli delle coppie LGBT in t… -