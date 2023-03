Figli delle coppie omosessuali. Il loro riconoscimento è una sfida per tutti i progressisti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le battaglie politiche fatte sulla pelle dei più deboli, come i bambini, proprio non ci piacciono. La decisione del Governo – attraverso la Prefettura di Milano – di sospendere il riconoscimento dei Figli delle coppie omosessuali che trovavano inclusione e rispetto dei diritti nella città di Beppe Sala ha un prezzo molto alto, che sarà scontato da quelle famiglie arcobaleno che dovranno scompaginare i propri piani di vita pur di proteggere quel Figlio a cui intendono garantire amore. Le battaglie politiche fatte sulla pelle dei più deboli, come i bambini, proprio non ci piacciono. Il caso di Milano ripropone la fragilità di molti diritti Già il fatto che, come accade per le specie protette (vedi i panda), debbano esserci delle oasi per chi vuol essere a riparo da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le battaglie politiche fatte sulla pelle dei più deboli, come i bambini, proprio non ci piacciono. La decisione del Governo – attraverso la Prefettura di Milano – di sospendere ildeiche trovavano inclusione e rispetto dei diritti nella città di Beppe Sala ha un prezzo molto alto, che sarà scontato da quelle famiglie arcobaleno che dovranno scompaginare i propri piani di vita pur di proteggere quelo a cui intendono garantire amore. Le battaglie politiche fatte sulla pelle dei più deboli, come i bambini, proprio non ci piacciono. Il caso di Milano ripropone la fragilità di molti diritti Già il fatto che, come accade per le specie protette (vedi i panda), debbano essercioasi per chi vuol essere a riparo da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Il Senato ha appena bocciato il Regolamento UE che chiede il riconoscimento dei diritti dei figli anche delle coppi… - elio_vito : D’accordo è una destra omofoba che vuole discriminare la comunità Lgbt+ e non riconoscere i diritti delle coppie ar… - ZanAlessandro : Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere i… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Aula di Montecitorio. Elly Schlein a Giorgia Meloni: «I vostri veri punti di emergenza [..] sono i rave [..] i condoni, l… - quemper_annick : RT @FamArcobaleno: Sabato scendiamo in piazza per dire una cosa chiara: sui diritti dei nostri figli e delle nostre figlie non arretriamo d… -