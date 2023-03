Figli coppie omogenitoriali | “Non considerare le coppie gay un mondo a parte”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) La decisione presa ieri dal governo aggiunge un altro tassello al già complicato puzzle di norme e leggi che leomosessuali italiane devono affrontare quando formano una famiglia. Le domande restano ancora tutte in sospeso: come riconoscere all’anagrafe idi queste? E quanti genitori hanno nel pieno dei loro diritti/doveri? Come allargare la genitorialità all’altra mamma o papà? A queste domande da ieri si aggiunge una nuova certezza: questi bimbi – nati con inseminazione eterologa o surrogata, pratiche che l’Italia considera illegali – non possono essere iscritti all’elenco anagrafico europeo. E il labirinto si complica. Ne è uscita per un pelo Claudia Magnelli, fiorentina, che giusto pochi giorni fa ha ottenuto la sentenza di piena adozione per il suo bimbo, partorito dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Il Senato ha appena bocciato il Regolamento UE che chiede il riconoscimento dei diritti dei figli anche delle coppi… - CarloVerdelli : Bloccare registrazione all’anagrafe dei figli di coppie Lgbt: ordine del prefetto Saccone al sindaco di Milano. E s… - elio_vito : D’accordo è una destra omofoba che vuole discriminare la comunità Lgbt+ e non riconoscere i diritti delle coppie ar… - Franco32656300 : IL SENATO VOTA CONTRO IL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI DELLE COPPIE DELLO STESSO SESSO. Linea Visegrad al Senato: bocci… - Radfem_Italia : RT @Radfem_Italia: @szampa56 Consigliamo il nostro articolo -

- Dopo la stretta del Viminale e la bocciatura in commissione al Senato a Milano il Prefetto vieta la trascrizione alla nascita e la Procura di Milano ha impugnato quattro certificati'Il Senato boccia la proposta di regolamento Ue suidellegay, i Comuni italiani ricevono una circolare che vieta le trascrizioni dei bambini di famiglie arcobaleno. Gravi passi indietro sul terreno dei diritti: con il governo #meloni si ...Ora che il Partito democratico non è più al governo, e non ha più la maggioranza per legiferare, si sgola per pretendere lo ius soli, il registro per idellearcobaleno, case per gli ...

I nostri figli, i figli di coppie omogenitoriali, devono avere gli stessi diritti di tutti gli altri bambini. Negare diritti di alcuni non migliora la vita di altri ma, anzi, condanna tutta la nostra ...Ma l’ombra della crisi si è abbattuta sulla coppia che, alla fine ... concentrandosi sulla richiesta di affidamento congiunto della figlia. In questo modo la piccola potrebbe continuare a frequentare ...