Il 73º Congresso della Fifa si terrà domani a Kigali in Ruanda e riunirà tutte le 211 federazioni membro della Fifa per discutere gli affari più importanti del calcio mondiale.

Fifa, Infantino verso rielezione per rendere calcio veramente globale

Sotto la guida del presidente Infantino, la Fifa si è impegnata per la trasparenza e ha imposto un approccio professionale a tutte le questioni. Il denaro non "sparisce" più, non ci sono più sprechi.

"La Fifa non ha solo il dovere di coinvolgere nei tornei mondiali ragazze e ragazzi, donne e uomini di tutto il mondo, ma anche di garantire che il calcio fornisca opportunità a tutti, ..."