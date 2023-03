FIFA 23 FUT Ballers: Una nuova promo in arrivo il prossimo 17 marzo (Di mercoledì 15 marzo 2023) EA Sports ha annunciato che la promo FUT Ballers per la popolare modalità FIFA 23 Ultimate Team sarà disponibile a partire dalle 19:00 di venerdi 17 marzo. La promo in questione è una novità assoluta della serie e la software house canadese non ha ancora divulgato i dettagli ufficiali di questo nuovo evento di FUT 23. Al momento neanche i pochi indizi svelati con la schermata di caricamento ci permettono di fare delle previsioni attendibili. L’unica conferma è che durante l’evento, saranno rilasciate anche Sfide Creazione Rosa a tema, obiettivi, amichevoli FUT e tanto altro ancora con alcuni fantastici premi per aiutarti a potenziare la tua squadra. Restate sintonizzati sulle nostre pagine, seguiremo la vicenda e non mancheremo di aggiornarvi tempestivamente in merito alla questione. Se ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 15 marzo 2023) EA Sports ha annunciato che laFUTper la popolare modalità23 Ultimate Team sarà disponibile a partire dalle 19:00 di venerdi 17. Lain questione è una novità assoluta della serie e la software house canadese non ha ancora divulgato i dettagli ufficiali di questo nuovo evento di FUT 23. Al momento neanche i pochi indizi svelati con la schermata di caricamento ci permettono di fare delle previsioni attendibili. L’unica conferma è che durante l’evento, saranno rilasciate anche Sfide Creazione Rosa a tema, obiettivi, amichevoli FUT e tanto altro ancora con alcuni fantastici premi per aiutarti a potenziare la tua squadra. Restate sintonizzati sulle nostre pagine, seguiremo la vicenda e non mancheremo di aggiornarvi tempestivamente in merito alla questione. Se ...

