FIFA 23 FUT BALLERS: nuova promo in arrivo! Mercoledì 15 marzo, con la consueta schermata di avvio di FUT, EA Sports ha annunciato l'arrivo, a partire da venerdì 17 marzo, di un nuovo evento denominato FUT BALLERS! Si trattad di una promo del tutto inedita e quindi al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Stando ad alcune indiscrezioni, ancora da confermare, che circolano durante questo evento: Verranno rilasciate card caratterizzate da una statistica pari a 99 (o in grado di raggiungere tale valore, come accadeva lo scorso anno con le carte Adidas NumbersUP) Non dovrebbe essere carte disponibili nei pack ma ottenibili tramite SBC e/o obiettivi Naturalmente aggiorneremo questo articolo non appena emergeranno novità ufficiali Rimandata dunque la partenza del FUT Birthday che a questo punto, probabilmente, vedremo venerdì 24 marzo Ricordiamo che FIFA 23 è ...

